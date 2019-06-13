ناقلة النفط "إم تي فرونت ألتير" تعرضت لـ3 انفجارات

أكدت شركة كورية جنوبية، الخميس، أنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقم إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا للهجوم بالقرب من خليج عمان، وعددهم 23 شخصا، بواسطة إحدى سفن الشحن التي كانت تبحر في المنطقة.



وقالت شركة "هيونداي ميرشانت مارين" ومقرها سيول، إنه كان هناك 3 نوبات من أصوات الانفجار في ناقلة النفط "إم تي فرونت ألتير" قبل أن ترسل نداء استغاثة طارئا.



وأضافت الشركة في بيان أن سفينة تابعة لها تبلغ حمولتها 30 ألف طن قد أرسلت قارب نجاة لإنقاذ أفراد طاقم "إم تي فرونت ألتير" البالغ عددهم 23 فردًا قبل أن تنقلهم على ظهر سفينة الشحن.



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وأشارت إلى أن السفينة سلمت فيما بعد أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم إلى قارب إنقاذ إيراني، لافتة إلى أن ناقلة "إم تي فرونت ألتير"، التي تم بناؤها عام 2016، كانت في طريقها إلى اليابان بحمولة من "النافتا"، وهو منتج بتروكيماوي.

كانت مصادر في مجال التوكيلات البحرية قالت إن ناقلتي نفط، تديرهما شركتا "فرونت لاين" و"برنارد شولت"، تعرضتا لهجوم "طوربيد" في خليج عمان.

وأضافت المصادر أن سفينة أخرى هي الناقلة "كوكوكا كاريدجس" التي تبلغ حمولتها 27 ألف طن، (التي بنيت عام 2010) وتديرها برنارد شولت "صمتت" في نفس المنطقة ولم يكن من الممكن الاتصال بها.

وأوضحت أن السفينة في طريقها من السعودية إلى سنغافورة وعلى متنها شحنة من الميثانول، مضيفا أنه "تم اختراق الهيكل فوق خط المياه على جانب الميمنة، وجرى الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم لكن هناك إصابة طفيفة واحدة فقط".

وقال وسيط نقل بحري لـ"رويترز" إن الانفجار ربما يكون بسبب لغم مغناطيسي في كوكوكا.. وذكر المصدر أن "جميع أفراد الطاقم تركوا السفينة بأمان وانتشلوا من قبل السفينة "كوستال آيس"، مضيفة أن كوكوكا كاريدجس هائمة دون أي طاقم على متنها".