فرنسا تحث على احترام حرية الملاحة بمنطقة الخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت فرنسا باحترام حرية الملاحة في منطقة الخليج عقب حادث الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، داعية "كل الأطراف في الخليج لنزع فتيل التوتر".

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، الخميس، بأن باريس "تدعو كل الأطراف، التي نتواصل معها بشكل دائم، لضبط النفس ونزع فتيل التوتر".

وأضافت: "نكرر أيضا ذكر تمسكنا بحرية الملاحة التي يتعين حتما الحفاظ عليها".

وكان الاتحاد الأوروبي دعا في أول تعليق له على الحادث، إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي استفزاز.

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وتعرضت ناقلتان، في وقت سابق الخميس، لهجوم في خليج عمان؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، والأخرى اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.



