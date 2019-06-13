الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "ضبط النفس" إثر حادث خليج عمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الاتحاد الأوروبي إلى "أقصى درجات ضبط النفس" بعد حادث الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وطالبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني الخميس بتفادي "الاستفزازات" في المنطقة بعد الحادث. وقالت المتحدثة باسمها "لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر، وبالتالي تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعوتها لأقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي استفزاز". وتعرضت ناقلتان في وقت سابق الخميس لهجوم في خليج عمان؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، والأخرى اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.



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