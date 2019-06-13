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محمد بن زايد يستقبل ملك ماليزيا في أبوظبي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية

الخميس 2019/6/13 02:52 مساء بتوقيت أبوظبي

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وملك ماليزيا السلطان عبدالله أحمد شاه

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، ملك ماليزيا السلطان عبدالله أحمد شاه. 

وجرت مراسم استقبال رسمية لملك ماليزيا في قصر الوطن بأبوظبي، عزف خلالها السلام الوطني لبلاده، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية له.

وصافح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لملك ماليزيا، كما صافح السلطان أحمد شاه مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات. 

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وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بلقاء ملك ماليزيا، وقال في تغريدة عبر تويتر: "ببالغ السعادة والاعتزاز أرحب بأخي وصديقي العزيز السلطان عبدالله أحمد شاه ملك ماليزيا في بلده الثاني الإمارات.. سررت بلقائه ضمن جلسة محادثات مشتركة".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "نعمل في بلدينا على تمكين جوانب التعاون وتطوير الشراكة المثمرة ونطمح أن تكون مستقبلا نموذجيا متميزا في المنطقة".

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 من جانبه، أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنها تدعم المصالح المشتركة.

مراسم الاستقبال الرسمية لملك ماليزيا في قصر الوطن بأبوظبي

وقال في تغريدة عبر تويتر: "تشرفنا بحضور الاستقبال الرسمي من قِبل الشيخ محمد بن زايد لملك ماليزيا السلطان عبدالله أحمد شاه في قصر الوطن. علاقات راسخة تتجدد ضمن سياسة خارجية رشيدة تعزز الصداقات وتدعم المصالح المشتركة".

مراسم الاستقبال الرسمية لملك ماليزيا في قصر الوطن بأبوظبي

وكان السلطان عبدالله أحمد شاه قد أدى اليمين الدستورية ملكا جديدا لماليزيا، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي. 

وأصبح عبدالله أحمد شاه، الملك الـ16 لماليزيا، بعد أن تنحى محمد الخامس سلطان كلنتان عن العرش الذي بقي فيه عامين فقط، قبل انتهاء ولايته بـ3 أعوام، دون الإعلان عن سبب التنازل.

مراسم الاستقبال الرسمية لملك ماليزيا في قصر الوطن بأبوظبي

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