"فرنتلاين" تنفي تقارير إيرانية بشأن غرق الناقلة "فرنت ألتير"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى متحدث باسم شركة فرنتلاين النرويجية للشحن، ما ذكرته تقارير إيرانية بشأن غرق ناقلة النفط فرنت ألتير التي تعرضت لهجوم بخليج عمان في وقت سابق الخميس.
وأكد بات آدمسون المتحدث باسم الشركة أن الناقلة فرنت ألتير ما زالت طافية في خليج عمان، قائلا: "هناك صور من سفينة إنقاذ تدور حول الناقلة، والناقلة لم تغرق".
وأشار المتحدث إلى أنه ينقل هذه المعلومات عن أحدث ما ورده من الإدارة الفنية للناقلة والتي استقبلها قبل بضع دقائق.
وكانت ناقلتان قد تعرضتا لهجوم في خليج عمان؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، والأخرى اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.
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