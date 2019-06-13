انت الان تتابع الصين تتجاهل طلبا شخصيا لترودو لاجراء حوار حول محتجزين كنديين لديها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو

كشف مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الأربعاء أن الصين تجاهلت طلبا شخصيا له لإجراء حوار بهدف وضع حد للخلاف الدبلوماسي المتصاعد بين البلدين.

وطلب ترودو اجراء اتصال مع نظيره الصيني لي كيكيانغ في كانون الثاني/يناير، بحيث يكون باستطاعته "شخصيا" الدفع باتجاه الافراج الفوري عن كنديين اعتقلا قبل شهر، وايضا العمل على اصدار عفو عن كندي آخر قد يحكم عليه لاحقا بالاعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات، وفق ما أعلنته شانتال غانيون المتحدثة باسم ترودو.

وأضافت "التماسنا العفو (في قضية المخدرات) تم تقديمه بشكل مباشر الى مسؤولين صينيين كبار".

ويأتي هذا الكشف وسط دعوات داخلية متزايدة تناشد ترودو تكثيف الضغوط على الصين للإفراج عن كنديين اثنين اعتبرت حكومته انهما احتجزا بشكل تعسفي.

وتم اعتقال الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ ومواطنه رجل الأعمال مايكل سبافور مباشرة بعد القبض على منغ وانزهو، المديرة المالية لشركة هواوي العملاقة وابنة مؤسس الشركة، في 1 كانون الأول/ديسمبر في فانكوفر تنفيذا لمذكرة أميركية.

وأشارت الصين الى انها تشتبه في قيام كوفريغ الذي يعمل في مركز أبحاث المجموعة الدولية للأزمات بنشاطات تجسسية، زاعمة أن سبافور زوده بمعلومات استخبارية.

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لكن ترودو رد بأن الرجلين "تم احتجازهما لأسباب سياسية".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الشهر الماضي إنها سعت أيضا إلى لقاء نظيرها الصيني وانغ يي دون جدوى.

وأدت هذه الاعتقالات الى تأزيم العلاقات بين أوتاوا وبكين، كما منعت الصين أيضا دخول شحنات زراعية كندية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وحشدت أوتاوا ردا على ذلك عشرات الدول الى جانبها، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، اضافة الى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع.

وتقيم منغ في قصر في فانكوفر بعد خروجها بكفالة، وذلك بانتظار بدء انعقاد جلسات الاستماع في قضية تسليمها الى الولايات المتحدة والتي من المقرر أن تبدأ أوائل عام 2020.