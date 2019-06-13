الان تتابع انترتانكو: إمدادات النفط للغرب قد تتعرض للتهديد حال تراجع الأمن بمضيق هرمز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات: قالت رابطة ناقلات النفط انترتانكو إن إمدادات النفط للعالم الغربي قد تتعرض للتهديد إذا أصبحت المناطق البحرية حول مضيق هرمز غير آمنة وحذرت انترتانكو من تنامي المخاوف بشان سلامة أطقم السفن المبحرة عبر مضيق هرمز بعد تعرض ناقلتين إلى هجمات في وقت سابق اليوم

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