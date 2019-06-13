الكاتبة سوسن الشاعر تسخر من فيلم قطري

قالت الكاتبة سوسن الشاعر، "هذا المقال قصير جداً ولن أطيل فيه إنما هو من باب لزوم ما يلزم فقط".

وأضافت في مقالها نشرته صحيفة "الوطن" البحرينية، "تلفزيون قطر المدعو «التلفزيون العربي» وهو تلفزيون يعمل في الحديقة الخلفية لقطر، وهو كالخبار الذي من المفروض أن لا علاقة له بمحل الباجة الذي اسمه قناة الجزيرة!!

وتابعت:"عمل مؤخراً فيلماً كوميدياً ظريفاً جداً جداً، فإن كنت فاضياً وتعاني من الملل وتريد أن تضحك فبإمكانك أن تتسلى به ولا بأس إن ارتفع عدد مشاهديه بسبب المقال".

وبينت "أسماه مآلات النص جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، عبارة عن لقاءات مع الهاربين والمحكوم عليهم، والذين كان لهم دور رئيسي في الأحداث الإرهابية التي جرت عام 2011 وسمتهم قطر بالمعارضين السياسيين".

ومضت:"فيلم مضحك منذ الدقيقة الأولى، خاصة حين قال أحد المشاركين إن الجمعية أسست على أساس علماني، كدت أستلقي على ظهري من الضحك، وتذكرت عبارة عبدالحسين عبدالرضا في مسرحية «فرسان المناخ» في الإسكتش الذي ظهر فيه بدور التاجر كبير السن الذي يزور وزير التجارة، فكان بوعدنان كل ما تحدث وزير التجارة تداخل معه معقباً بصوت فخم (طبيعي) (طبعاً) ثم وجه نصيحته لغانم الصالح (سو روحك فاهم شيقول وأي شيء يقوله قول له إييي طبعاً.. طبيعي) ولا مانع أن تضحك ضحكة التجار الفخمة (هههههه)".

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وشددت "ليس هناك رد فعل غير هذا يناسب كم الكذب الذي حفل به هذا الفيلم، خاصة من هذا الذي قال إن الجمعية منذ تأسست كانت علمانية، لأن هذا الشخص له قصة مضحكة هي الأخرى".

ومضت:"فهذا الشخص كان أمين عام الصحافة الخليجية، يا لسخرية القدر، ومكتبه كان في فيلا فخمة في الجفير ويستلم راتباً محترماً من جريدة الأيام، ومن الأمانة العامة وقصته أنه حين دخل درع الجزيرة البحرين كان الأخ، وهو من الشيرازيين صاحب دور قيادي في احتلال الدوار، جن جنونه حرفياً دخل مقر عمله في أمانة الصحافة الخليجية، إذ دخل كالثور الهائج يصرخ ويكسر الأثاث ويلقي بأجهزة الكمبيوتر على الأرض ويصفق الأبواب وأمسك به الموظف محاولاً تهدئته لكنه كان يقاوم وهو يقول «مستحيل.. لا.. لم يبقَ سوى يومين اثنين وتتم العملية.. كيف يدخل الآن درع الجزيرة هذا غير مقبول لم يبقَ سوى يومين العملية شبه منتهية».

ولفتت إلى أن المسكين عقله (فصخ) لا يلام فبعد كل هذا التخطيط وهذا الإعداد ذهب جهده هباء منثورا!!

واختتمت:"عموماً نقول لقطر (هارد لك) على هذا الفيديو الكوميدي، وهي كلمة نوجهها عل وعسى تبقى قليلاً من العقل عند هذا النظام.. بالنسبة لجمعية الوفاق الإسلامية نقولك لكم وحده الله سبحانه وتعالى يحيي العظام وهي رميم.. أما قدر هذا النظام فهو التعامل المستمر مع الرمم!