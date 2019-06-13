الكويت تعلن حالة الاستعداد القصوى بعد الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان

أعلنت الكويت اليوم الخميس رفع حالة الاستعداد القصوى بعد حادث ناقلتي النفط في بحر عمان.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم، عن مصدر في وزارة البترول الكويتية "تتم متابعة السفن الكويتية والبيانات الرسمية للتعامل وفق مناطق الحوادث".

وارتفعت أسعار النفط اليوم 4 % بعد أن تحدثت خدمة معلومات شحن تديرها البحرية البريطانية عن "حادث" في بحر عمان.