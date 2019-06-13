مراقبون: مُعطيات حيال حادثة ناقلتي النفط تؤكد وجود بصمات إيرانية

قال مراقبون إنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة حيال حادثة ناقلتي النفط بخليج عمان تبدو البصمات الإيرانية حاضرة بقوة.

وفي تطور خطير يهدد بشكل جدي سلامة الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط، تعرضت ناقلتي نفط لأضرار كبيرة جراء حادث في بحر عمان، وسط أنباء عن تعرض الناقلتين لهجوم.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أكد الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية تعرض ناقلتي نفط لأضرار من جراء حادث وقع في بحر عمان. وكان تلقى الأسطول الأميركي بالبحرين "نداءي استغاثة" صباح الخميس من ناقلتي نفط "تعرضتا لهجوم" في خليج عُمان.

وقال الأسطول في بيان "نحن على علم بهجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان"، وأضاف "تلقت القوات البحرية الأميركية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين، وأكد أن "سفن البحرية الأميركية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة".

وقال مراقبون إنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة حيال الحادثة تبدو البصمات الإيرانية حاضرة بقوة نظرا لأن الهجوم الجديد يشابه كثيرا الهجوم السابق الذي تعرضت فيه 4 ناقلات نفط إلى هجمات تخريبية وأثبتت واشنطن أنذاك أن طهران تقف وراء الهجوم.

وقالت واشنطن أنذاك على لسان مستشار الأمن القومي جون بولتون أن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على السفن الأربع بألغالم بحرية.

وأفادت مصادر صحافية بأن أحد مشغلي الناقلتين أكد وجود شبهة في أن الحادث ناجم عن هجوم، وكشفت المصادر ذاتها أن إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لأضرار بالقرب من مضيق هرمز كانت أبحرت من السعودية بينما الأخرى من الإمارات.

ومن شأن هذا الحادث أن يزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط على خلفية تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة ويضع إمدادات النفط العالمية تحت تهديد أمني كبير، ويأتي ذلك بعد أسابيع من تعرض أربع سفن، منها ناقلتا نفط سعوديتان، لأعمال تخريب، في عملية قالت الولايات المتحدة إنها هجوم إيراني تم باستخدام ألغام بحرية.

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وقالت مصادر في الشحن البحري والتجارة إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير.

ونقلت مصادر صحافية عن صحيفة "تريد ويندز"، المعنية بالشحن، عن مصادر لم تحددها إن طوربيداً أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، بينما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كاريدغس" وترفع علم بنما، بحسب وكالة "رويترز".

وقال مدير الناقلة كوكوكا كاريدغس أنها لا تزال في منطقة خليج عمان ولا تواجه الغرق، وأكد إصابة أحد أفراد طاقم الناقلة بإصابة طفيفة والهجوم تسبب في أضرار بالجانب الأيمن من السفينة.

وسبق أن حذرت هيئة السلامة البحرية البريطانية من أن حادثاً غير محدد وقع في بحر عُمان، وطالبت بتوخي "الحذر الشديد" وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما قالت البحرية الأميركية إنها على علم بحادث في خليج عمان وتجمع المزيد من التفاصيل.

وأصدرت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التي تديرها البحرية البريطانية، وضع حالة التأهب، ولم توضح الأسباب، لكنها قالت إنها تجري تحقيقاً في الأمر.

وقال الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين، في وقت سابق، إن قيادته على "علم" بوقوع حادث في المنطقة.