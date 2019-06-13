شاهد.. أول صور لناقلة النفط المحترقة في خليج عمان

تداولت حسابات متخصصة بالملاحة البحرية، اليوم الخميس، الصور الأولى لإحدى ناقلتي النفط المحترقة في خليج عمان، التي تعرضت لهجوم محتمل صباح اليوم.

وأفادت بعض المصادر بأن السفينة تعرضت لإصابات سطحية أدت لاشتعال النيران فيها ما تطلب إخلاء الناس من على متنها.

وتعرضت ناقلتا نفط لانفجارين في بحر عُمان قرب ساحل إيران، صباح اليوم، فيما لا تزال جهة الاستهداف مجهولة.