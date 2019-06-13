الخارجية السودانية تستدعي سفير بريطانيا لـ"تدخله" في الشؤون الداخلية

ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن وزارة الخارجية استدعت السفير البريطاني بالخرطوم الأربعاء، للاحتجاج على تصريحاته بشأن التطورات السياسية في البلاد.
وكتب السفير البريطاني عرفان صديق، على تويتر الأسبوع الماضي، بعد محاولات لفض اعتصام المحتجين بالسودان: "لا مبرر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف ذلك الآن".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية لوكالة، إن الوزارة تحتج على التغريدات المتكررة للسفير والتي تتعارض مع "الأعراف الدبلوماسية الراسخة".
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