أسيرات فلسطينيات يُهددن بالإضراب المفتوح عن الطعام

هددت الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون" الإسرائيلي، بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام، بداية الشهر المقبل تحت شعار "إضراب الحرائر".

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ذلك يأتي لإجبار إدارة السجون الإسرائيلية على تحسين ظروفهن المعيشية والاعتقالية.

وأوضحت الهيئة، أن الأسيرات سيضربن للمطالبة بإزالة الكاميرات من ساحة السجن، وزيادة عدد ساعات الفورة، وإصلاح المرافق التالفة بالقسم، وإتاحة وجود مكتبة للأسيرات.

وأضافت، "تتضمن المطالب تحسين ظروف زيارة الأهالي الذين يضطرون للانتظار لساعات طويلة بلا مبرر لحين السماح لهم بالدخول إلى سجون الاحتلال، وحل مشكلة (معبار هشارون) حيث تبقى الأسيرات هناك إلى حين تقديم لائحة اتهام".

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وأشارت الهيئة، إلى أن القسم المتواجدات فيه بسجن "الدامون"، بحاجة إلى عمل صيانة داخلية تشمل الخزائن التي يضعن بها ملابسهن، وإرجاع أغراضهن المصادرة منهن والتي أحضرنها من "سجن الشارون".

وحذرت الهيئة، من تفاقم الأوضاع وانفجارها في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بفعل السياسات القمعية والتنكيلية التي تنتهجها الإدارة تجاه المعتقلين على مختلف الصعد.

يذكر أن مصلحة السجون الإسرائيلية تتنكر لحقوق الأسرى الفلسطينيين، وتواصل سياسات العزل وتركيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة، كما تتعمد سياسة الاهمال الطبي بحقهم.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية، كما يجري مداهمات مستمرة لغرفهم والأقسام ويعمد إلى فرض العقوبات والغرامات المالية بحقهم لأتفه الأسباب.