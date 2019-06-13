الأسطول الأمريكي الخامس يؤكد "حادث" ناقلات النفط في بحر عمان

أفاد الأسطول الخامس الأمريكي بأن ناقلتي نفط تعرضتا لأضرار في حادث ببحر عمان، وصفه أحد مشغلي الناقلتين بهجوم مشبوه. وأدى الحادث إلى ارتفاع فوري لأسعار النفط.

وقالت وكالة بلومبرغ إن "الحادث" سيفاقم التوتر السياسي المرتفع أصلاً في المنطقة، بعد أسابيع من تعرض أربع ناقلات نفط، لتخريب قالت الولايات المتحدة، إنه هجوم إيراني بألغام بحرية. ونفت طهران مسؤوليتها عن ذلك.

وارتفعت أسعار الخام 4.5%، وبلغ سعر البرميل 61،67 دولاراً في الـ10 و55 دقيقة في دبي.

وقالت بلومبرغ إن النيران اندلعت في الناقلة "فرونت ألتير"، وأظهرت مراقبة الملاحة البحرية أنها كانت تبحر في الخليج في وقت الحادث.

ونسبت "أسوشيتد برس" إلى البحرية الأمريكية أنها تسعف الناقلتين اللتين تعرضتا لأضرار في "الهجوم".

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ومن جهتها نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مجموعة بريطانية للسلامة البحرية اليوم الخميس تأكيد الحادث في بحر عمان.

وذكرت "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" على موقعها على الإنترنت أن بريطانيا تحقق مع شركائها في الحادث.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن وكالة "يونيوز" للأخبار أن ناقلتي نفط عملاقتين تعرضتا لهجوم في بحر عمان.

وأضافت الوكالة، عن مصادر لم تسمها، غرق إحدى الناقلتين.