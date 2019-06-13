شكرا لقرائتكم البيت الأبيض: نحن على علم بالتقارير عن هجوم على سفن بخليج عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مراستنا في واشنطن أن البيت الأبيض قال، الخميس: نحن على علم بالتقارير عن هجوم على السفن في خليج عمان ونقيم الوضع. التعليق جاء على سارة ساندرز، المتحدثه باسم البيت الأبيض.

وكان الأسطول الخامس الأميركي أعلن أنه تلقى "نداءي استغاثة"، صباح الخميس، من ناقلتي نفط "تعرضتا لهجوم" في خليج عُمان.

وقال في بيان: "نحن على علم بهجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان"، مضيفاً: "تلقت القوات البحرية الأميركية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين عند الساعة 6:12 صباحاً بالتوقيت المحلي والثاني عند الساعة 7:00 صباحاً".

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وأكد أن "سفن البحرية الأميركية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة".

وارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد أن أوردت خدمة معلومات شحن تديرها البحرية البريطانية عن "حادثة" في خليج عمان.

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن "المملكة المتحدة وشركاءها يقومون حالياً بالتحقيق".

وارتفعت أسعار النفط العالمية 4% فوراً بعد ورود التقارير عن "هجوم".