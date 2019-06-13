كتب: شريف سليمان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لسيدة تسبّ موظف أمن في مدينة العين السخنة، بعدما منعها من دخول أحد الأماكن، رفقة شخص، دون أن تشهر عقد الزواج.
ويظهر في مقطع الفيديو، الموظف وهو يفسّر للسيدة والشخص المرافق لها، سبب رفضه، قائلًا إنَّه يجب إثبات وجود علاقة قرابة بين الطرفين، وإلا سيكون هناك حالة "تسهيل دعارة".
وحسب الفيديو المتداول، يبدو أن جملة "تسهيل الدعارة" لم تعجب السيدة، لتنهال على المواطن بالسباب والشتائم والتهديدات: "عجباني الكلمة اللي بتقولها، عشان لما أحبسك وتبوس رجلي عشان أخرجك، ورحمة جدي ما...
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تهين موظف أمن طالبها بعقد زواجها بالعين السخنة: هحبسك.. وتبوس رجلي.. إنت مش عارف أنا بنت مين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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