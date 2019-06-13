الرئيس عون: لبنان يرفض اي خطوة لتوطين الفلسطينيين

أكد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أن "​لبنان​ يرفض اي خطوة لتوطين الفلسطينيين، وفقط بالثقافة والحوار يتوطد السلام في ​العالم​"، طالباً "مساعدة ​بريطانيا​ و​فرنسا​ على عودة ​النازحين السوريين​ الى بلادهم بعدما أصبح القسم الاكبر منها آمناً".

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