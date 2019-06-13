LBC: انسحاب وفد سوريا خلال القاء أبو سليمان كلمة لبنان في مؤتمر العمل الدولي

أفادت قناة الـ"LBC" عن إنسحاب الوفد السوري خلال القاء وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ كلمة ​لبنان​ في ​الدورة​ 108 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2019 المنعقد في جنيف والتي تناولت بجزء منها مسألة ​النزوح السوري​".

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