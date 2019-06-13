عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر لقوات حفتر: دعمنا لم ولن يتغير

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ "دعم مصر لقوات ​اللواء​ المتقاعد ​خليفة حفتر​، المدعومة من جانب مجلس نواب طبرق"، مشيراً إلى أن "موقف مصر لم ولن يتغير بدعم ​الجيش الوطني​ الليبي، في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية في البلاد".

وشدد على أن "إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة، والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة"، مشيراً إلى "دعم الشرعية الفعلية ب​ليبيا​ المتمثلة في ​مجلس النواب​ المنتخب من الشعب".