عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر لقوات حفتر: دعمنا لم ولن يتغير

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "دعم مصر لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعومة من جانب مجلس نواب طبرق"، مشيراً إلى أن "موقف مصر لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي، في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية في البلاد".
وشدد على أن "إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة، والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة"، مشيراً إلى "دعم الشرعية الفعلية بليبيا المتمثلة في مجلس النواب المنتخب من الشعب".
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