جاويش اوغلو أعلن عدم التوصل إلى وقف للنار بمحافظة إدلب

أعلن وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أنه "ليس ممكنا القول إنه تم التوصل إلى وقف للنار في ​محافظة إدلب​"، مشددا على أننا "نسعى جاهدين مع ​روسيا​ الى وقف هذه الهجمات".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الجيش الروسي تأكيده أن روسيا وتركيا توسطتا في وقف تام لإطلاق النار في محافظة إدلب السورية بين قوات الجيش السوري ومقاتلين معارضين.