الدفاع الروسية: طيراننا وجه بطلب تركي أربع ضربات على الإرهابيين في إدلب

أفادت ​وزارة الدفاع الروسية​ بأن "سلاح الجو الروسي استهدف مواقع للمسلحين في ​محافظة إدلب​، بطلب من ​تركيا​ وذلك بعد أن استهدفوا نقاط مراقبة للجيش التركي"، موضحةً أن "التنظيمات المسلحة شنت مساء أمس هجوما على نقطة مراقبة للجيش التركي، في جبل الزاوية بمحافظة إدلب السورية".

وفي بيان لها، أوضحت الدفاع الروسية أن "الجانب التركي طلب من الجانب الروسي، المساعدة في ضمان أمن الجنود الأتراك ومهاجمة مواقع المسلحي".