ظريف: انتهاك واشنطن للاتفاق النووي من أسباب التوتر في المنطقة

أكد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ أن "انتهاك ​واشنطن​ للاتفاق النووي والحرب الاقتصادية على الشعب الإيراني هما سبب التوتر في المنطقة".

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