متحدث باسم شركة فرونتلاين نفى غرق السفينة فرنت ألتير

نفى متحدث باسم شركة فرونتلاين ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية عن غرق ​السفينة​ فرنت ألتير.

وكانت وكالة "يونيوز" قد أفادت في وقت سابق عن بسماع دوي انفجارات متتالية قوية في بحر عمان، مشيرة إلى أنه تمّ استهداف ناقلتي نفط عملاقتين محملتين بالخام.

واشارت الى ان "حرائق هائلة شبّت على متن الناقلات المستهدفة"، لافتة إلى أن "الناقلتين المستهدفتين وجهتا نداءات استغاثة".