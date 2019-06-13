الجهيناوي: تونس لم تتلق دعوة لحضور مؤتمر المنامة

لفت وزير الشؤون الخارجية التونسي ​خميس الجهيناوي​ إلى أن "تونس ليست مدعوة لحضور مؤتمر ​المنامة​ الاقتصادي المقرر عقده نهاية الشهر الحايل"، مشيراً إلى أنه "اذا كان الهدف مساعدة ​الشعب الفلسطيني​ للخروج من الازمة الاقتصادية لديه فتونس ترحب بذلك أما إذا كان الهدف شيئا اخر له طابع سياسي فالموضوع غير مطروح على تونس".

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