جمالي تقدم جوابها على الطعن بفوزها في الانتخابات أمام المجلس الدستوري

تقدم النائب ​ديما جمالي​، برفقة وكيلها، ​المجلس الدستوري​، عند العاشرة من قبل ظهر غد الجمعة، جوابها على الطعن المقدم بفوزها ب​انتخابات​ طرابلس.

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