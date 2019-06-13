لفت رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "تسببت الاحوال الجوية، نهاية الأسبوع الماضي، بأضرار كبيرة في موسم التفاح خصوصا في ​قضاء بشري​ لذا نطالب ​الهيئة العليا للإغاثة​ بالتدخل السريع والتعويض على ​المزارعين​ ليتمكنوا من الصمود في ارضهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجميل طالب الهيئة العليا للإغاثة بالتعويض على مزارعي التفاح ببشري بسبب الاحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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