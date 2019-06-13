مخزومي دان استهدفت ناقلات النفط: تهديد أمن واقتصاد دول الخليج مرفوض

دان رئيس حزب "​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ "الأعمال الإرهابية التي استهدفت ناقلات نفط في خليج عُمان و​الفجيرة​"، مشددا على أن "تهديد أمن و​اقتصاد​ ​دول الخليج​ العربي مرفوض ويضع ​العالم​ أمام أزمة دولية لن تسلم المنطقة من تداعياتها".

ودعا مخزومي في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى "وقف الحروب والتوجه للسلام الذي وحده يحمي المدنيين و​الأطفال​ وكذلك ​الاقتصاد​ العربي".