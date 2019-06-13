مخزومي دان استهدفت ناقلات النفط: تهديد أمن واقتصاد دول الخليج مرفوض

دان رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي "الأعمال الإرهابية التي استهدفت ناقلات نفط في خليج عُمان والفجيرة"، مشددا على أن "تهديد أمن واقتصاد دول الخليج العربي مرفوض ويضع العالم أمام أزمة دولية لن تسلم المنطقة من تداعياتها".
ودعا مخزومي في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى "وقف الحروب والتوجه للسلام الذي وحده يحمي المدنيين والأطفال وكذلك الاقتصاد العربي".
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