مراد عرض آخر المستجدات السياسية في الشأن المحلي والعربي مع سعد

استقبل رئيس ​حزب الاتحاد​ النائب ​عبد الرحيم مراد​ رئيس ​التنظيم الشعبي الناصري​ النائب ​اسامة سعد​، للتباحث بآخر المستجدات السياسية في الشأن المحلي والعربي وخاصة ما يشهده ​لبنان​ من مباحثات متعلقة ب​الموازنة​ والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية

ولفت سعد في تصريح بعد اللقاء الى أن "الحديث تناول الاوضاع اللبنانية وما يعتليها من صعوبات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتداول لموضوع الموازنة وبنود الموازنة ونحن موقفنا واضح ومعروف مفترض ان يكون هناك سياسية مالية وتوجهات اقتصادية تحفذ القطاعات الانتاجية وهذا ما لم نراه في الموازنة التي اقرها ​مجلس الوزراء​ ونحن سنناقش الامر في الجلسة العامة ل​مجلس النواب​ وسيكون لنا موقف واضح"، مشيرا الى أن "الاوضاع الاجتماعية تسوء نتيجة السياسات المتبعة لسنوات طويلة ومن يتحمل المسؤولية هي القوى لتي تداولت السلطة لسنوات وما زالت مستمرة".

بدوره، أوضح مراد أنه "فيما يتعلق بالموقف من الموازنة، فان موقفنا واضح ونعود ونكرر لا يجوز ان يكون الدعم للموازنة والحلول المطروحة على حساب المواطن الفقير وهناك امور كثيرة منها منها الاملاك البحرية ووقف ​الفساد​ وغيرها يمكن ان تؤمن الحلول"، مضيفا: "عربيا، لا امل للامة اذا استمرت على هذا الوضع العربي بالخلافات مع بعضنا البعض فقد ان الاوان للتقارب العربي وحوار عربي فلا حل بالخلاف والقتال، فالعدو الصهيوني يتربص بنا والاميركي يقدم ​الهدايا​ العربية للعدو الصهيوني كما يفعل في ​القدس​ و​الجولان​ وعبر ​صفقة القرن​ ولا الحل الا بالحوار بالستويات والتقارب مع بعضنا البعض اولا ومع المحيط ثانيا وان لا نترك الاميركي يفتتنا من الداخل".