أعلن رئيس ​لجنة حقوق الانسان​ النيابية النائب ​ميشال موسى​ اننا "ننتظر نتائج التحقيقات في حادثة وفاة السجينين ببئر حسن". وفي كلمة له خلال مؤتمر صحافي ب​مجلس النواب​ طالب موسى بتخصيص موازنة للجنة مناهضة التعذيب، مؤكدا ان "اللجنة ستتابع مواضيع التعذيب بشكل جدي وحتى النهاية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسى: ننتظر نتائج التحقيقات في حادثة وفاة السجينين ببئر حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.