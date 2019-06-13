شقير لبخاري: مسيرة التعاون مستمرة مع السعودية

أكّد وزير الاتصالات ​محمد شقير​، خلال استقباله سفير المملكة العربية ​السعودية​ ​وليد بخاري​، أن "مسيرة التعاون مستمرة مع المملكة، التي لطالما كانت تقف الى جانب ​لبنان​ وساهمت وتساهم الى حد بعيد في استقرار بلدنا وتقدمه وازدهاره"، مدينًا "بشدة الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها المملكة".

وشدد شقير على "وقوف لبنان الى جانب السعودية وتضامنه الكامل معها"، متمنيًا للمملكة "دوام الاستقرار والازدهار".

من جهته، أشاد البخاري بـ"الدور المميز الذي يلعبه الوزير شقير على مختلف المستويات، لا سيما تعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان والسعودية"، موضحًا أن "المملكة تمد يدها للجميع من أجل ترسيخ الاستقرار في هذا البلد الشقيق"، مشددا على أن "لبنان سيبقى في قلب السعوديين".