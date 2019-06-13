الرئيس عون التقى الاميرة البريطانية صوفي ورئيس مقاطعة الالب- الكوت دازور

التقى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​ وسفير بريطانيا في لبنان ​كريس رامبلينغ​، الاميرة Jones-Sophie HELEN RHYS زوجة اصغر ابناء الملكة اليزابيت الثانية الامير Edward Earl of wessex يرافقها وزير الدولة البريطاني Lord Ahmad of Wimbledon مع وفد. وتناول اللقاء الاوضاع الراهنة حيث اكد الوفد على دعم ​المملكة المتحدة​ المستمر للبنان حكومة وجيشا. الى ذلك، عرض الرئيس عون سبل التعاون اللبناني- الفرنسي مع رئيس مجلس مقاطعة الالب-الكوت دازور الفرنسية الوزير السابق رينو موسولييه RENAUD MUSELIER على رأس وفد من مجلس المقاطعة، رافقهم السفير الفرنسي في بيروت ​برونو فوشيه​. وحضر عن الجانب اللبناني: وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية الوزير السابق ​بيار رفول​ والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور ​انطوان شقير​ والمستشاران رفيق شلالا واسامة خشاب.

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