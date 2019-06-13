اللجنة الأهلية للمستأجرين دعت للاعتصام في 25 حزيران

دعت الهيئة العامة للجنة الأهلية للمستأجرين في ​لبنان​، جميع المستأجرين وعائلاتهم ولجانهم للمشاركة في الاعتصام أمام ​مجلس النواب​ في ​ساحة رياض الصلح​، وذلك الساعة الخامسة عصر يوم الثلاثاء الواقع فيه 25 حزيران"، موضحة أن "​حقوق المستأجرين​ لا يحميها غير المستأجرين، ومن أجل التأكيد على مطالبتهم وقف العمل بالقانون والإصرار على مطالبة ​المجلس النيابي​، إعادة النظر به وإقرار مشروع التعديلات المقدمة من تسعة نواب كخطوة أولية للتخفيف من مساوىء القانون الكارثة".

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