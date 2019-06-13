النشرة: مجلس الأمن الفرعي يصدر قرارات بشأن تنظيم سير الدراجات في صيدا وقمع ظاهرة المخدرات

أفاد مراسل النشرة في صيدا بأن "اجتماع مجلس الأمن الفرعي في الجنوب الذي عقد في قاعة الرئيس رفيق الحريري في سراي صيدا الحكومي برئاسة محافظ الجنوب منصور ضو، وحضور المدعي العام الاستئنافي القاضي رهيف رمضان وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، خلص الى سلسلة قرارات، أبرزها:
- متابعة الوضع على الحدود لا سيما في ظل الاعمال التي تقوم بها اسرائيل ضمن المناطق المتنازع عليها، الاوضاع الامنية في المحافظة وفي مدينة صيدا ولا سيما بعد الاعتداء الذي حصل في مدينة طرابلس على الجيش والقوى الأمنية،
- تنظيم سير الدراجات في مدينة صيدا ومحيطها وإعطاء مهلة تنتهي بتاريخ 30 حزيران 2019 لتنظيم أوضاعها وتسجيلها لدى الجهات المعنية تحت طائلة حجزها،
- التشدد في قمع المخالفات القائمة على الأملاك العامة بأشكالها كافة،
- التشدد في موضوع السيارات التي تحمل عازلًا للشمس وتلك غير المستوفية للشروط الفنية والقانونية،
- متابعة قمع ظاهرة تفشي المخدرات وحشيشة الكيف وتطويقها ومعالجتها".
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