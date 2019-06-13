النشرة: مجلس الأمن الفرعي يصدر قرارات بشأن تنظيم سير الدراجات في صيدا وقمع ظاهرة المخدرات

أفاد مراسل النشرة في صيدا بأن "اجتماع ​مجلس الأمن​ الفرعي في ​الجنوب​ الذي عقد في قاعة الرئيس رفيق الحريري في ​سراي صيدا​ الحكومي برئاسة محافظ الجنوب ​منصور ضو​، وحضور المدعي العام الاستئنافي ​القاضي رهيف رمضان​ وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، خلص الى سلسلة قرارات، أبرزها:

- متابعة الوضع على الحدود لا سيما في ظل الاعمال التي تقوم بها ​اسرائيل​ ضمن المناطق المتنازع عليها، الاوضاع الامنية في المحافظة وفي مدينة صيدا ولا سيما بعد الاعتداء الذي حصل في مدينة طرابلس على الجيش والقوى الأمنية،

- تنظيم سير الدراجات في مدينة صيدا ومحيطها وإعطاء مهلة تنتهي بتاريخ 30 حزيران 2019 لتنظيم أوضاعها وتسجيلها لدى الجهات المعنية تحت طائلة حجزها،

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- التشدد في قمع المخالفات القائمة على الأملاك العامة بأشكالها كافة،

- التشدد في موضوع السيارات التي تحمل عازلًا للشمس وتلك غير المستوفية للشروط الفنية والقانونية،

- متابعة قمع ظاهرة تفشي ​المخدرات​ وحشيشة الكيف وتطويقها ومعالجتها".