أبو الحسن: حقوق البلديات أولوية ولن ندع مصالح المواطنين تتعطل لمصلحة الرأسمال

أكّد عضو ​كتلة "اللقاء الديمقراطي"​ النائب ​​هادي أبو الحسن​ أنه "من غير المنصف أن تُقتطع من مستحقات البلديات وبشكل حاد ومجحف أموال شركة "​سوكلين​" بعدما سددتها الدولة للشركة، وتُترك البلديات في مواجهة مصيرها المالي الضاغط مع إنعكاساته السلبية على الخدمات المحليّة"، مشيرًا إلى "أننا لن ندع مصالح المواطنين تتعطل لمصلحة الرأسمال المتوحش. حقوق البلديات أولوية".

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