كنعان: سنوصي وزارة المال بتعزيز الجباية وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناءات

لفت رئيس ​لجنة المال​ والموزنة النائب ​ابراهيم كنعان​ في مؤتمر صحفي له بعد انتهاء جلسة اللجنة في ​مجلس النواب​ إلى "اننا سنوصي ​وزارة المال​ بتعزيز الجباية وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناءات واعفاءات تخلق عدم مساواة بين الناس"، مشيراً إلى أنه "من المفترض في موزانة العام 2010 أن يتم تطبيق ذلك الموضوع لأنه عدمه يخفف من ايرادات ​الدولة​"، مؤكداً "اننا لسنا بصدد الذهاب الى رفع العجز وكل شطب ايراد نعمل لأن يكون له ايراد مقابل".

واشار إلى أنه "جرى التصويت على اسقاط المادة 43 المرتبطة بفرض رسوم على الشقق السكنية والغرف الفندقية بعد نقاش طويل وسنفسح بالمجال لوزراء ​السياحة​ والعمل والاشغال بابداء وجهات نظرهم"، لافتاً إلى أن "جميع ​الكتل النيابية​ والاحزب السياسية متسعدة للعمل مع وزارة المال ومعي لنتوصل إلى نتيجة ايجابية في الموزانة واي بند يشطب يرتبط بتأمين ايرادات سيقابله بند آخر لزيادة الايرادات من خلال اقتراحات عملية يقدمها النواب".

وأفاد بان "القطاع السياحي في ​لبنان​ يحتضر ونحن يهمنا هذا القطاع وهو بحاجة مقل أي قطاع آخر للتحفيرز والتشجيع ليتقدم"، مشيراً إلى أن "المادة المرتبطة بتعديل رسوم السير اقرت مع اقتراح ببحثها مع ​وزارة الداخلية​ لشمول آليات اضافية باللائحة لزيادة الايرادات"، لافتاً إلى "اننا اقرينا مادة زيادة الرسوم على العمال الاجانب بلا استثناء للسوريين او الفلسطينيين".

وأضاف كنعان: "المادة 48 المرتبطة بضريبة الدخل سنناقشها ضمن سلة واحدة مع المادة 22 والمادة 49 لتكون هناك نظرة خاصة لوضع المتقاعدين"، مشيراً إلى أنه "فيما يخص المادة 50 المتعلقة بمخصصات النواب ورؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء والذي يقترح 50 في المئة حسم من الرواتب وبدأنا بدراستها وسنستكمل ذلك في الجلسة المسائية".