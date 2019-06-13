بالأسماء.. ننشر القضاء الـ7 المرشحين لرئاسة محكمة النقض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين "اختيار رؤساء الهيئات القضائية" ومن ضمنها محكمة النقض، ومن المقرر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك التعديلات، ونشرها بالجريدة الرسمية، لتكون واجبة النفاذ.

ونص التعديل بالمادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

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وقال مصدر قضائي- فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي- اليوم الخميس، إن أقدم 7 قضاة في محكمة النقض، المستشارين: طه سيد علي قاسم، عاطف عبد السميع علي فرج، حسن محمد حسين الصعيدي، عمر محمود بريك، عبد الله أمين محمود عصر، فتحي المصري بكر العربي، أحمد عبد القوي حسن أيوب.

وأضاف المصدر، أنه حسب التعديلات المستحدثة، من المقرر أن يرسل مجلس القضاء الأعلى الأسماء المرشحة إلى رئاسة الجمهورية، فور نشر القانون بالجريدة الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس محكمة النقض يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى أيضًا، ويصل إلى سن المعاش أول يوليو المقبل.