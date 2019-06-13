لقاء غير مسبوق بين المرشد الأعلى الإيراني ورئيس الوزراء الياباني آبي

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (أ ف ب):
استقبل آية الله علي خامنئي صباح الخميس في طهران رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أول رئيس وزراء ياباني يلتقي المرشد الأعلى للجمهورية منذ الثورة الإسلامية في 1979.
وكُتب في رسالة على حساب خامنئي الرسمي على تويتر أرفقت بصورة للرجلين "خلال اللقاء مع شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني".
وآبي الذي التقى الأربعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ الثورة الاسلامية في 1979.
وتأتي زيارة آبي وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة ما يثير مخاوف من تفجر الوضع في الخليج وقلق على مستقبل الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015 بعد انسحاب واشنطن الاحادي منه في مايو 2018.
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