"تكنولوجيا المعلومات" تنظم ورشة عمل لـ 110 شركة للتعريف بمبادرة "توطين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قالت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، في بيان اليوم الخميس، إنها نظمت بالتعاون مع شعبة الاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، ورشة عمل تضم أكثر من 110 شركة مصرية من الأعضاء للمشاركة في مبادرة "توطين".

وأضافت الغرفة أن المبادرة تستهدف ميكنة أعمال 400 ألف تاجر في قطاع التجزئة في كافة المحافظات المصرية، وتأتي تماشياً مع خطة الدولة في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين اعتماداً على الحلول التكنولوجية والأدوات الرقمية الحديثة.

وذكرت أن مبادرة "توطين" تعد إحدى المبادرات البناءة لشعبة الاقتصاد الرقمي، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والتي تسعى إلى تعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في قطاع التجزئة تحت مظلة منظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية.

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وتضمنت ورشة العمل استعراض تفاصبل المبادرة للتعريف بأهميتها وأهدافها وخطتها التنفيذية وسبل استفادة الشركات المحلية منها، وذلك في خطوة جديدة من شأنها تنمية أعمال الشركات المحلية ودعم منتجاتها الرقمية.

واشترطت الغرفة أن تكون الشركات المستفيدة من ورشة العمل للتأهل للمشاركة في المبادرة لديها سابقة أعمال تؤهلها لتقديم خدمات تنافسية لتجار التجزئة، وأن تمتلك برمجيات متطورة تساهم في تحقيق أهداف المبادرة التي تتمحور في توفير التطبيقات اللازمة وأنظمة الإدارة الذكية للحسابات والمبيعات وتدريب العاملين وتقديم الدعم الفني للمنظومة.

كما تشمل أهداف المبادرة دعم التجار في التحول للاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية والاعتماد على المدفوعات الرقمية.

وكانت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي قدرت تمويل مبادرة "توطين" بحوالي 900 مليون جنيه بعد موافقة 3 بنوك هي بنك مصر، والإسكندرية، وقطر الوطني الأهلي للاشتراك في المبادرة على أن تستهدف المرحلة الأولى 20 ألف تاجر من إجمالي 400 ألف تاجر.