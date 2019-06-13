"الإسكان" تعتمد تعديل مخطط 921 فدانًا في منطقة الحزام الأخضر بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي: نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الإسكان رقم 338 لعام 2019 بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 921.59 فدان بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشركة تعمير وادي النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير تنمية الأراضي لإقامة مشروع عمراني ترفيهي رياضي متكامل. وفيما يلي نص القرار..

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