صحة المنيا: 6 محارق للنفايات الطبية الخطرة بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي: قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن وحدة النفايات الطبية الخطرة تواصل جهودها في رفع "النفايات الطبية" الناتجة عن مخلفات المستشفيات الجامعية ليجرى حرقها والتخلص الآمن منها وفقاً للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة. وأوضحت وكيل الوزارة، في تصريحات لها اليوم الخميس، أن المحافظة يوجد فيها 6 محارق للنفايات الطبية الخطرة هي:"محرقة المنيا العام وأبو سيدهم ولطف الله وملوي وحميات بنى مزار ومغاغة"، تعمل كل منها بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 100 إلى 200كجم/ دورة، لافتة إلى أنه جرى رفع 50247 كجم من نفايات المستشفيات الجامعية في الفترة من فبراير وحتى يونيو2019.

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