صياد حاول إنقاذ زميله فغرقا معًا في بحيرة المنزلة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقى صيادين اثنين مصرعهما، اليوم الخميس، غرقا ببحيرة المنزلة بالدقهلية بنطاق مركز المطرية.

وكان اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى اخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شركة المطرية من المستشفى المركزي بوصول كلا من السيد محمد زكريا عبدالقادر، 32 سنة، ومحمد محمد جودة، 45 سنة، صيادان جثث هامدة نتيجة غرقهما في بحيرة المنزلة .

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة بقيادة الرائد أحمد فتح الله، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أنه أثناء قيامهما بالصيد بمنطقة العلادية ببحيرة المنزلة في نطاق مدينة المطرية سقط أحدهما في مياة البحيرة وعندما حاول الثاني إنقاذه لم يتمكن فغرقا معا .

جري انتشال الجثمانين بمعرفة عدد من الصيادين الآخرين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.