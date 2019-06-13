سفير روسيا بالقاهرة: مصر آمنة.. وعودة السياح لشرم الشيخ سريعًا

أكد السفير الروسي بالقاهرة، سيرجى كيربيتشينكو، أن العلاقات المصرية – الروسية تشهد تطورات إيجابية، وتخطو بخطوات ثابتة للأمام باستمرار، وهناك دلائل قوية على ذلك في ضوء ما نقوم به حاليا من التحضير لعقد اجتماعات قادمة على المستوى السياسي رفيعة المستوى سواء في موسكو، أو القاهرة، أو في العواصم الأخرى.

وأضاف كيربيتشينكو - في تصريح خاص لوكالة

أنباء "الشرق الأوسط" على هامش الاحتفال الذي أقيم الليلة الماضية بمناسبة العيد القومي لروسيا - أن الاتصالات بين البلدين لا تنقطع أبدا، وهناك تبادل للرسائل المهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، معربا عن ارتياحه لمستوى العلاقات والتعاون الثنائي في كافة المجالات.

وأعرب عن شعوره بالفخر بما قام به شركاؤنا المصريون في ضوء ما تم إنجازه في مصر من المشروعات الناجحة، مؤكدا أن روسيا تدعم مصر وتقف بجانبها في هذه المسيرة المجيدة.

وأوضح أنه يتم حاليا الإعداد التمهيدي لعقد قمة روسيا – أفريقيا تحت الرئاسة المشتركة للرئيسين عبدالفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في أكتوبر المقبل.

وعن عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ، أفاد بأن الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات المصرية تزداد قوة، مؤكدا أن السائحين الروس سيعودون إلى منتجعات شرم الشيخ سريعا.