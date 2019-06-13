الدفاع الروسية: سلاح الجو يشن 4 ضربات على الإرهابيين في إدلب السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن سلاح الجو الروسي شن 4 ضربات على الإرهابيين في إدلب بسوريا وفق الإحداثيات، التي قدمها الجانب التركي.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس أن القيادة التركية توجهت بطلب إلى مركز المصالحة الروسي بسوريا للمساعدة

في توفير الأمن لعسكرييها وشن ضربات على مواقع الإرهابيين في إدلب.وأضاف البيان "أنه وفق الإحداثيات التي أبلغنا بها الجانب التركي، نفذت القوات الجوية الروسية أربع هجمات، حيث تم القضاءعلى تجمعات كبيرة من المسلحين ومواقع للمدفعية الميدانية".وأشار البيان أيضا إلى أن نقطة مراقبة تابعة للجيش التركي في إدلب أطلقت النار على إرهابيين حلفاء لـ"جبهة النصرة" على الرغم من اتفاق وقف النار، موضحًا أن التشكيلات المسلحة المتطرفة المقربة من "جبهة النصرة" رفضت وقف إطلاق النار واستمرت في إطلاق المدفعية.