الاحتلال الإسرائيلي يعتقل موظفين من الأوقاف في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس مدير الأعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية وموظف لجنة الاعمار، من المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح فراس الدبس مسئول العلاقات العامة والاعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال اعتقلت بالقوة المهندس بسام الحلاق مدير الاعمار في الأوقاف الإسلامية، وموظف لجنة الاعمار محمد الهدرة، وحولتهما للتحقيق في مركز شرطة "باب السلسلة" بالقدس القديمة.

وأَضاف الدبس أن عامل لجنة الاعمار كان يقوم

بإصلاح "بلاطة واحدة" في منطقة باب القطانين داخل المسجد الأقصى، وخلال ذلك حضرت الشرطة ومنعتهم من مواصلة العمل وقامت باعتقاله، ولدى حضور المهندس الحلاق قامت باعتقاله بالقوة.كما اعتقلت قوات الاحتلال مهندس لجنة الاعمار بدائرة الاوقاف طه عويضةوأوضح الدبس ان سلطات الاحتلال تفرض قيودها على كافة أعمال الترميمات في الأقصى ، وتلاحق طواقملجنة الاعمار بالاعتقال والتوقيف والإبعاد عن الأقصى.في سياق آخر، مدد قاضي "محكمة الصلح" الإسرائيلية، في جلسة سرية توقيف الشاب المقدسي ثائر جمال عسيلة (30 عاما)، ليوم الاثنين القادم.وأوضحت عائلة عسيلة أن نجلها اعتقل من مكان عمله في التاسع عشر من الشهر الماضي، وحول مباشرة للتحقيق في زنازين المسكوبية بالقدس الغربية،ومنع من لقاء محاميه، لافتة انها جلسة التمديد السادسة التي عقدت لنجلها دون معرفة أسباب الاعتقال والتهم الموجهة ضده.وأضافت العائلة أنها تمنع من حضور جلسات التمديد السرية وتمنع حتى من رؤية نجلها.