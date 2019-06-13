منظمة التعاون الإسلامي تُدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها السعودي

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثي مقذوفًا على مطار أبها السعودي أمس، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال.

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان نقلته وكالة الأنباء

جدد العثيمين التأكيد على دعم المنظمة وتضامنها التام مع السعودية قيادة وحكومة وشعبًا في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة قوى الظلام والإرهاب، مشيرًا إلى أن الذين خططوا لهذا العمل الإرهابي ودعموه إنما ينفذون مخططًا يائسًا للإخلال بأمن المملكة والمنطقة برمتها.

نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا النهج العدائي والإجرامي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران والاستمرار في إطلاق المقذوفات على المملكة إنما يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة والمنطقة، وتنفيذًالمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها.جدد العثيمين التأكيد على دعم المنظمة وتضامنها التام مع السعودية قيادة وحكومة وشعبًا في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة قوى الظلام والإرهاب، مشيرًا إلى أن الذين خططوا لهذا العمل الإرهابي ودعموه إنما ينفذون مخططًا يائسًا للإخلال بأمن المملكة والمنطقة برمتها.

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