الجارديان : ترامب لا يعارض الحصول على معلومات ضد خصومه من حكومات أجنبية

نقلت صحيفة الجارديان عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله، إنه سيحصل على معلومات عن خصومه السياسيين المحليين من مصادر أجنبية، وذلك مع الإعداد لحملة انتخابات الرئاسة لعام 2020.
وأضاف ترامب خلال مقابلة مع شبكة إيه بي سي: "إنه ليس تدخلا، هم لديهم معلومات وأعتقد أنني سأحصل عليها".
تصريحات ترامب تأتي بينما يواجه تحقيقات في الكونجرس حول مسألة "التدخل الروسي" في انتخابات2016.
وبسؤاله عما إذا كانت حملته ستقبل معلومات من روسيا والصين أم أنه سيستدعي الشرطة الاتحادية، رد ترامب قائلا: "أعتقد أنه يمكن فعل هذين الأمرين. أعتقد أنه ربما تكون هناك رغبة في الاستماع، ليس هناك شيء خاطئ في الاستماع".
ولقيت هذه التصريحات انتقادات، حيث وصفها جيري نادلر، كبير الديمقراطيين
كما أنه من المرجح أن تضيف تعليقات ترامب إلى حالة الغضب تجاهه من جانب معارضيه وسط دعوات لعزله في أوساط الحزب الديمقراطي المعارض، واتهامات له بأنه يعتبر نفسه فوق القانون.
ويذكر أن هناك العديد من المعارضيين الديمقراطيين لترامب في 2020، بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، بيرني ساندرز وكيرستن جيلبراند، كرروا دعواتهم لبدء جلسات الاستماع في أعقاب جلسة الرئيس.
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