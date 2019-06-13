طيران الاحتلال الإسرائيلي يغير على غزة

أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على جنوبي قطاع غزة، بعد ساعات من فرض الاحتلال طوقاً أمنياً بحرياً على القطاع.
وأفادت وكالة أنباء فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي "أغارات على أرض زراعية بمنطقة كرم أبو معمر شرقي مدينة رفح"، دون أن يبلغ عن إصابات.
من جانبه، فرض الاحتلال الإسرائيلي طوقاً أمنياً بحرياً على قطاع غزة، كما حظر الصيد، إثر تقليص مساحته تدريجياً خلال الأسبوع الماضي.
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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان نقل عنه موقع "عرب 48"، إنه "في أعقاب مواصلة إشعال الحرائق وإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تقرر مساء اليوم الأربعاء فرض طوق بحري على قطاع غزة، حتى إشعار آخر".
وبموجب الطوق البحري، تحظر إسرائيل إبحار أي مركب أو قارب أو زروق أو سفينة من قطاع غزة.
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