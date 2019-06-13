كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد الحادثة في بحر عُمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الاتحاد الأوروبي، إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد الحادثة في بحر عُمان.

وقل الاتحاد الأوروبي، إنه سيجمع معلومات حول الاعتداء الذي استهدف الناقلتين في خليج عمان.

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ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر محلية عمانية بأن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.