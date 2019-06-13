كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خامنئي لآبي: نحرم صناعة السلاح النووي ولو أردنا لصنعناه رغما عن أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن إيران تعارض وتحرم صناعة السلاح النووي، مؤكدا على أن بلاده لو أرادت صناعته لصنعته رغما عن أمريكا.

وأضاف خامنئي، اليوم الخميس، خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران: "لا يمكن لمعارضة أمريكا أن تمنعنا من حيازة السلاح النووي، لكننا لا ننوي ذلك".

وتابع: "أمريكا تمتلك آلاف الرؤوس النووية وليست مؤهلة للحديث عن منع الدول من حيازة السلاح النووي.. وهي غير قادرة على تغيير النظام في إيران، ولو كان ذلك بوسعها لفعلت".

وأكد خامنئي أن إيران لا تثق بأمريكا أبدا، ولن تكرر تجربة المفاوضات معها، ولا يوجد شعب حر وعاقل يقبل التفاوض تحت الضغط.

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وفي اللقاء قال آبي لخامنئي: أود نقل رسالة إليكم أحملها من الرئيس الأمريكي

فرد خامنئي: "أثق بحسن نيتك ومدى جديتك بخصوص ما نقلته لي عن ترامب، لكن لا أرى أن ترامب يليق بتبادل الرسائل، وليس لدي رد على رسالته ولن يكون".

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، التقى آبي الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأشاد خلال مؤتمر صحفي بفتوى خامنئي بشأن تحريم السلاح النووي.

وقال آبي: "أكن احتراما كبيرا للغاية لإصدار سماحة قائد الثورة في عدة مرات فتوى بشأن تحريم أسلحة الدمار الشامل، ومنها السلاح النووي".