كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صورة جديدة لاشتعال النار في إحدى الناقلتين في خليج عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت صورة جديدة لاشتعال النار في إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان صباح الخميس.

وقالت البحرية الأميركية، الخميس، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بغرق الناقلة "فرونت ألتير"، وهي إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لحادث بخليج عُمان، بينما نقلت صحيفة نرويجية عن "شركة فرونت لاين" تأكيدها أن الناقلة "فرونت ألتير" مشتعلة في خليج عمان.

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وذكر الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفاً: "تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان".

من جانبها، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، عن مصدر مطلع لم تسمه، قوله إن فرق بحث وإنقاذ إيرانية انتشلت 44 بحاراً من ناقلتي النفط المعطوبتين في خليج عمان. وأضافت الوكالة أنه تم نقل البحارة إلى مرفأ جاسك الإيراني.